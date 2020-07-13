〈台股盤中〉電金傳權值股同走強 大漲逾百點一度逼近12200點

美股上周五持續走強，台股今 (13) 日由台積電、聯發科與鴻海等電子權值股開高領軍，傳產權值股台塑四寶走穩撐盤，富邦金、國泰金也同樣強勢表現，指數開高走高，大漲逾百點，重回 5 日線，盤中一度逼近 12200 點關卡，預估今日成交量約 2300 億元。

電子權值股方面，台積電、聯發科、鴻海同步走強，盤中漲幅均超過 1%，台積電站穩所有均線之上，聯發科、鴻海則力拚站回 5 日線；股王大立光上周法說釋出後市展望保守訊息，繼上周五跳空重挫後，今日股價開高走低，再跌破 4000 元大關。

IC 設計族群表現續強，鈺創、鑫創大漲逾 8%，敦泰、盛群、系微漲幅均超過 3%，創惟、類比科、聯陽表現也都不俗。

記憶體族群轉強，十銓亮燈漲停，南亞科大漲 4%，威剛、華邦電漲幅均超過 3%，旺宏也有超過 2% 的漲幅。

生醫族群漲跌互見，合世、中天下殺跌停，杏輝也大跌逾 8%，不過，新麗、美吾華上攻漲停，合富 - KY、優盛也漲逾 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，目前指數正乖離仍過高，5 日線附近要向上突破，會出現較明顯賣壓，尤其大立光法說對後市展望相對保守，要待周四台積電法說確認對景氣的樂觀看法，台股動能才會明顯轉強，此前將維持高檔震盪整理格局。