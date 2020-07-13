【日盛投顧】指數重新站回5日線

◆盤勢分析

1. 美國藥廠接連傳出研發新冠疫苗好消息，抵銷美國死亡人數增加的利空，美股回穩連帶使得周一亞股普遍呈現反彈上漲，台股加權指數跳空開高，重新站回 5 日線之上，成交量較前一交易日縮小，盤面資金聚焦自行車、設備、防疫清潔等族群，終場指數上漲 137.88 點，漲幅 1.14%，收在 12，211.56 點，成交金額為 2，101.35 億元。三大法人合計買超 68.94 億元：外資買超 43.78 億元、投信買超 4.47 億元、自營商買超 20.7 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線量價背離，後續上漲須量增，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 11，990 點) 附近，上檔壓力為 12，400 點附近。

(3)、技術指標：KD 均在高檔超買區，短線仍須提防震盪拉回。

3. 櫃買指數上漲 0.55%，收在 172.84 點。短線支撐為 167 點附近，壓力為 177 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、設備、TWS、CIS、生技、風電、高殖利率股。

設備、自行車、防疫清潔、紡織股強勢

1. 自行車：受惠歐美及大陸市場需求持續強勁，加上高單價電動自行車 Ebike 熱銷，9921 巨大 6 月營收連續第二個月創歷史新高，周一股價攻上漲停，另一自行車廠 9914 美利達 6 月營收繳出年增 15.58% 成長的優異成績，股價持續走高創近 5 年多來新高。

2. 設備：受惠全球半導體高階製程資本支出增加，相關設備廠雨露均霑，3131 弘塑再創歷史新高，2404 漢唐周一股價跳空上漲超過 6.5%，1560 中砂連續 2 個交易日帶量上漲。

3. 防疫清潔股：美國疫情持續惡化，使得相關清潔概念股再度收到資金青睞，口罩相關個股 1325 恆大股價經過回檔整理後，連續 2 個交易日上漲，1731 美吾華股價持續強勢，開盤跳空一價漲停至收盤。

4. 風電：因全球風電產業景氣熱絡，6 月出貨及合併營收均創今年單月新高的 1589 永冠 - KY 股價持續上漲創本波反彈新高，也帶動相關族群 3708 上緯投控股價維持高檔震盪上漲。

5. 操作建議：周一亞股普遍呈現開高反彈，台股重新站回 5 日線之上，加上本周三有台指期結算，預期短線上仍維持高檔震盪，由於台股在「萬二」高檔區，類股及個股輪動快速，且震盪幅度會加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。