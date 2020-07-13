敦泰IDC全年出貨2.2億顆 較去年倍數成長 下半年營運逐季成長

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 財務長廖俊杰今 (13) 日指出，下半年隨著旺季到來，IDC(觸控暨驅動整合 IC) 出貨將優於上半年，估達 1.2 億顆，全年上看 2.2 億顆，年增 120%，推升第三、四季營收逐季走揚，且因高幀率產品獲多數客戶採用，產品組合優化下，毛利率走勢將持穩。

廖俊杰表示，IDC 涵蓋手機、平板，其中，手機受惠 Mux 1:6 FHD 產品獲多家客戶導入，加上今年新增晶圓代工產能，上半年 IDC 出貨達 1 億顆，約與去年全年相當，在中國市占率也從去年的 17-18%，提升至 20% 以上。

此外，敦泰高幀率 90 Hz 以上的 IDC 將在下半年開始出貨，可望進一步推升 IDC 出貨成長，下半年出貨估達 1.2 億顆，全年上看 2.2 億顆，較去年逾倍數成長。

平板 IDC 方面，由於疫情尚未趨緩，遠距教學、居家辦公需求延續，加上平板改採 IDC 趨勢確立，今年敦泰平板 IDC 市場出貨約 5000-6000 萬顆，敦泰市占可望過半。

OLED 觸控 IC 方面，敦泰去年切入三星 OLED 供應鏈，預計今年將再推出第三款，可望在今年放量，有助敦泰在三星的供貨比重，從去年的 1-2%，提升至 10%，出貨量上看 2000-3000 萬顆，更看好明年滲透率再優於今年。

敦泰目前出貨已 IDC 為主，比重達 6 成，其餘 4 成則為驅動 IC、觸控 IC。