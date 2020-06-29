A股7月解禁市值約5000億人民幣 今年第二高

根據統計數據顯示，A 股 7 月間共有 135 家公司，166.55 億股限售股將解禁，以最新收盤價計算，市值高達人民幣 4785.31 億元，位居今年第二高。而科創板也將在 7 月 22 日開市滿周年，其限售股解禁更受到市場關注。

在科創板滿周年後，可解禁的股東包含參與 IPO 的股東、機構配售股東、戰略配售股東等，而市場認為相關股東獲利了結需求高。

在過去的半年裡，科創板掛牌的安集科技、中微公司、心脈醫療三家公司漲幅翻倍。而在解禁規模上，有許多家企業在解禁後在外流通股數將大增逾一倍。

以 A 股整體市場來看，7 月期間，嘉澤新能、華電國際、紅塔證券三家公司各有超過 10 億股限售股解禁。至於解禁市值破百億人民幣的企業則多達 11 家，包含中微公司、瀾起科技、紅塔證券、中際旭創、中信建投等。

此外，於創業板掛牌的中國科技股股王卓勝微，已有 3 名大股東宣布減碼不超過 800 萬股，減碼比重佔總股本約 8%，執行期間在 6 個月內，以最新收盤價計算，減碼金額不超過人民幣 57 億元。至於減碼方式則採集中競價、大筆交易、協議轉讓等。

這 3 大法人股東一取得解禁資格立即宣布減碼，當中除了一家法人是因為基金到期需依規定減碼外，另外兩家法人均是表示出於自身資金需求。

(圖片: AFP)

從本週來看，共有 50 家公司合計 53.21 億股限售股上市流通，解禁市值人民幣 725.43 億元。解禁規模最大的公司為浙商證券，將有 21.25 億股 IPO 限售股解禁，占公司總股本比重 63.74%，是解禁前在外流通股本的 1.76 倍。

不過浙商證券這波解禁股東只有一家，且這第一大股東沒有減碼計畫，因此對於股價影響不大。

至於本周解禁規模排名第二的公司則為鵬鼎控股，將有 2.12 億股 IPO 限售股解禁，解禁市值人民幣 107.07 億元，當中有六家法人解禁，且這六家均為投資機構，業內認為這些投資機構恐會將部份持股進行獲利了解。

鵬鼎控股自掛牌以來已為股東帶來可觀的收益，公司發行價每股人民幣 16.07 元，6 月 24 日收盤為人民幣 50.50 元，股價漲幅已超過 2 倍。

