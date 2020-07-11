〈熱門股〉法說前股價先暖身 台積電市值衝破9兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 獲外資接連調升目標價，最高上看 375 元，在先進製程領先對手下，營運可望持續走強，本周股價走勢強勁，連連改寫股價新高，周五 (10 日) 一度衝上 353 元新天價，終場收在 348.5 元，市值達 9.04 兆元，同樣寫新猷，股價周漲 5.77%，且外資已連 9 買，共買超逾 11 萬張。

蘋果傳仍將如期在 9 月底前發表至少 3 款新機，由台積電代工生產 A14 處理器，採用 5 奈米製程，且正陸續交貨中，預估今年相關晶片出貨量將達 8000 萬顆，為 5 奈米產能挹注強勁動能，法人看好，在蘋果新機可望如期上市下，有助推進台積電第 3 季營運持續向上。

外資看好，台積電第 3 季營運可望優於預期，第 4 季的華為訂單缺口，在高通、聯發科、超微等客戶填補下，營運將續強，預期今年將達成營收年增 15-20% 目標，每股純益估 17 元，明年更可望賺 2 個股本。目前已有 2 家外資調升目標價至 375 元，看好台積電股價將續創高。

台積電 6 月營收 1208.78 億元，月增 28.8%，年增 40.8%，由於趕工華為禁令生效前出貨海思，帶動營收再站回千億元大關，並改寫單月新猷；第 2 季營收 3106.99 億元，季增 0.03%，年增 25.19%，達標財測，寫歷史次高，為連續 3 季站穩 3000 億元；上半年累計營收 6212.96 億元，年增 35.2%。