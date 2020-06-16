快切入！美銀美林：主題樂園陸續重啟 迪士尼股價正甜

美銀美林表示，迪士尼 (DIS-US) 股票經歷了艱困的一年，但隨著迪士尼主題樂園脫離防疫封鎖階段，一步步重新開放，現在有理由對迪士尼股票抱持樂觀態度。

分析師 Jessica Reif Ehrlich 週一重申迪士尼「買進」評級，同時將目標價自 123 美元調高至 146 美元。

Ehrlich 認為迪士尼股票「風險 / 回報具吸引力，為同類最佳資產提供誘人的切入點」，且重新開放只是她目前看到的催化劑之一。

毫無疑問，短期內 Covid-19 將持續為不利因素，但迪士尼也將從這場大流行疫情中看到一些收益，因為串流媒體 Disney + 加速推展，以及 ESPN 在內一些關鍵品牌節目的吸引力增加，更重要的是，主題樂園重啟 (包括位於加州關鍵位置的迪士尼樂園) 是一大福音。還有，製片工作和現場職業體育賽事恢復運作，這些都是看漲迪士尼股票的理由。

Ehrlich 認為，迪士尼最終可能以更強的定位脫離此回疫情時期，因為 Disney + 串流影視服務仍使其與居家防疫的消費者緊密連結，待防疫時期結束，累積的戶外活動需求又大幅提高主題樂園對遊客的吸引力，目前迪士尼股票交易價以 2021 年預估 EPS 5.61 美元來算，本益比 21 倍，她認為投資者將非常願意以這樣的水準買進迪士尼。

迪士尼股價已自春季低谷復甦，但今年迄今仍見近 20% 跌幅，過去一年跌幅則超過 17%，這樣的趨勢很合理，因為迪士尼 2/3 營收來自主題樂園、電影和廣告，而這些都遭受疫情重創。此外，即使主題樂園重啟，迪士尼也必須因應社交距離限制和其他安全措施而降低入園人數。

然而，由於迪士尼的媒體地位強勁，一些投資者押注該公司可較同業更有優勢撐過經濟低迷時期，並在生活邁向正常之際，恢復其主宰地位。

迪士尼週一收高 1.4% 至 117.16 美元，盤後續揚 1% 以上，S&P 500 同日漲幅僅 0.8%。