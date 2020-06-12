抓緊了！全美各地主題樂園將重啟 股市可望搭雲霄飛車

全美各地邁向重啟經濟階段，各大主題樂園也將重新開放，股市也將搭上這波雲霄飛車。

海洋世界 (SEAS-US) 週三宣布下週重新開放位於 San Antonio 的主題樂園，採用線上預約系統來控制入園人數。

Wedbush 分析師 James Hardiman 週四報告分析此產業，雖然目前各企業被迫將入園人數控制在低檔，且時時警戒健康安全事項，但隨著夏季旅遊旺季到來，這個產業仍顯現出進展，最終許多主題樂園重啟日期都比他先前預期還要早，因此「我們認為這個產業加速復甦了。」

海洋世界本月底之前將開放旗下所有主題樂園，除了這 3 處——聖地亞哥海洋世界、布希花園威廉斯堡，以及芝麻廣場。

與此同時，對疫情嚴重地區有曝險的六旗娛樂公司 (SIX-US) 已經獲得 6 州許可開放其主題公園。Cedar Fair (FUN-US) 的表現「也超越我們的預期」，Hardiman 特別點出該公司在俄亥俄州的進展。

加州仍是主題樂園產業的大難關，因為該州疫情嚴重，卻又是主題樂園業務最重要的地方，因此備受市場矚目，但即使是加州，Hardiman 也看到曙光。

「雖然加州當局尚未給予主題樂園業者任何近期可重新開放的指示，但幾家加州主題樂園已向當局請願，希望 7 月能重新開放，包括環球影城、六旗魔術山和聖地亞哥海洋世界。」

根據加州重啟計畫，主題樂園可以在第三階段重新開放，目前該州雖處於第二階段，但「幾乎每個縣都滿足進入第三階段的標準，且加州已經開始允許各縣請願進入第三階段。」

他給予 Cedar Fair「優於大盤」的評級，目標價 40 美元。他對海洋世界和六旗娛樂都給予「中立」評級。

儘管市場對主題樂園並不熱衷，但分析師對該產業看法分歧。雖然全體主題樂園的股價已經脫離春季低點，但每家今年迄今仍見 40% 以上的大跌幅。

即使前一日宣布重啟消息，海洋世界週四股價仍重挫 9.47%，收 16.82 美元，其他同業也一樣大幅走低，包括六旗娛樂挫逾 10%，收 21.89 美元；Cedar Fair 下跌 7.8%，收 32.67 美元，表現均遜於大盤。