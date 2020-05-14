〈矽力法說〉董座：下半年消費性需求將回溫 營運估優上半年

電源管理 IC 大廠矽力 - KY(6415-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長陳偉指出，隨著疫情趨緩，下半年消費性需求可望回溫，營運估優於上半年，全年來看，預計營收可年增 2-3 成，續創新高，整體營運受疫情影響有限。

陳偉指出，第 1 季受疫情干擾，消費性產品需求下降，但工控產品因供應鏈大多不在中國，出貨不受影響，營收比重提升 6 個百分點至 43%，推升毛利率維持近 50% 的高檔水準。

展望後市，陳偉認為，由於中國復工進度佳，訂單能見度比歐美地區高，其中， 5G 基地台、資料中心拉貨動能將延續至第 2 季，更看好下半年隨著疫情趨緩，消費性需求可望回溫，整體營運估優於上半年。

陳偉強調，第 1 季 5G 產品出貨以基地台為主、而非手機，因此下半年隨著 5G 手機放量出貨，下半年消費性需求會再比上半年好。

另外，矽力 - KY 近年來成長快速，去年營收首度突破 100 億元大關，昨日更獲 MSCI 納入標準型指數，外界關心，公司人員擴編與組織調整進度，陳偉表示，今年將持續擴充人員，預計招募 100 人，屆時全公司員工將達 1000 人。

矽力 - KY 第 1 季消費性產品營收比重 35%、工業用產品 43%、資訊產品 13%、網路通訊產品 9%。