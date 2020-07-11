〈能源盤後〉原油自低點反彈 但疫情延燒 WTI原油本週收低

週五 (10 日) 交易，原油期貨價格收高，係因 COVID-19 相關療法有正面結果而振奮市場，但 WTI 原油本週收低，係因國際能源署 (IEA) 報告預警，即使對經濟最嚴重的衝擊已經平息，但新冠病毒疫情仍會延續，削減能源需求。

《經濟學人》智庫全球經濟學家 Cailin Birch 指出，「全球石油市場已經陷入停滯，6 月大部分時間和 7 月初，Brent 原油價格穩定在約莫每桶 40 美元的水準，係因石油巨頭試著將產量水準與脆弱的經濟復甦步伐保持一致。」

「石油需求必須出現更強勁的成長，才能改變這種動向並推動價格持續成長，但在新冠疫苗獲得廣泛使用前，這點不太可能發生。我們預計至少要到 2021 年底才能看到新冠疫苗獲得廣泛使用。」

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，吉利德科學公司 (GILD-US) 宣布，臨床試驗數據顯示，其抗病毒藥 remdesivir 讓新冠病人的死亡風險降低了 62%，在該公司發布此消息後，原油價格確實獲得提振。

該消息也提振了美股。「本週原油期貨交易走向與美股高度相關，因為新冠病例回升的衝擊持續被全球經濟快速復甦的希望抵銷。」

IEA 在閱報中上修了原油需求的年度預期，較上個月的預期增加 40 萬桶 / 日，達到 9210 萬桶 / 日，理由是許多國家解除或放寬防疫封鎖措施，第二季需求下降程度低於預期。

然而，IEA 也表示，第二波疫情可能會對未來石油需求造成問題。美國週四新增確診 6.3 萬人，創下單日確診新高紀錄。

「一些國家的 COVID-19 確診人數加速上升，這是個令人不安的提醒，讓大眾記得疫情尚未獲得控制，且這對我們市場前景來說，幾乎肯定是下行的。」IEA 在閱報上說。

利比亞重啟油田和煉油廠

利比亞因內亂，自 1 月起關閉了 Messla 油田和 Sarir 煉油廠，現在重返生產線，可能會對能源市場來更多壓力。

ED&F Man 資本市場公司分析師 Edward Meir 表示，「利比亞恢復出口，到年底前可能會讓市場再添 90 萬桶 / 日。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 93 美分或約 2.4%，收每桶 40.55 美元。

WTI 原油期貨週四觸及最前月契約 6 月 30 日以來最低收盤價。本週 WTI 原油期貨價格下跌 0.3%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 89 美分或 2.1%，收每桶 43.24 美元。

Brent 原油期貨週四收創 7 月 1 日以來最低收盤價。本週 Brent 原油期貨價格上漲 1%。

雖然原油價格似乎暫時鎖在每桶 40 美元區間，但一些能源投資者對原油自 4 月份低點反彈的能力感到鼓舞。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 認為，「我們看到的上升支撐力可能顯示，上行比較合理，但一些下行風險然造，包括第二波疫情，以及第二波減產協議的協調失敗。」能做出減產決策的 OPEC + 目前計畫到 12 月才會召開正式會議。

美國生產方面，市場看到產量進一步下跌跡象。貝克休斯週五公布，本週美國活躍石油由鑽井機具減少 4 個，達 181 個。

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