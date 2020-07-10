〈台股盤後〉大立光拖累 台積電獨木難撐 大跌119點周線連4紅

台股今 (10) 日在大立光 (3008-TW) 第三季看法保守影響下，早盤一度重挫 162.49 點，終場收 12703.68 點，較昨日下跌 119.01 點，市場成交值為 2581.82 億元，是近三個日交易來最大量，指數本周上漲 164.52 點，周線連 4 紅。

證券分析師黃漢成指出，台股早盤一度重挫 162.49 點，主要在電子族群殺盤，資金更重回生投股，今天終場大立光重挫 9.48%，收在 4010 元，但顯然大盤資金沒有退出，未來將呈現高檔震盪，先看 10 日線支撐。

台股今天早盤開在 12250.44 點，盤中一度重挫 162.49 點至 12030.2 點，最高 12253.58 點，收在 12703.68 點，較昨日下跌 119.01 點，市場成交值為 2581.82 億元。

指標股大立光今天早盤以 4075 元下跌 8.01% 開出，最低跌到達 4000 元，逼近跌停板，成交量更明顯放大，衝擊包括玉晶光 (3406-TW) 鴻海 (2317-TW)、華通 (2313-TW)、晶技 (3042-TW)、欣興 (3037-TW)、臻鼎 (4958-TW) 等蘋概股走勢，唯台積電 (2330-TW) 股價逆勢上漲。

台積電終場股貨價收在 348.5 元，上揚 3.5 元或 1.01%，成交量為 6.05 萬張。大立光收在 4010 元，跌幅 9.48%，成交量大幅放大到 2821 張，為 30 個月來最大成交量。

證券分析師黃漢成指出，依照大立光執行林恩平的說法，代表第三季市場需求力道薄弱，蘋果供應鏈營運面臨考驗，投資人宜保守因應，但若有拉回，可考慮逢低分批承接。

大立光今以 4075 元低盤開出，最低跌到達 4010 元，逼近跌停板價位，成交量更明顯放大，開盤不到半小時已達昨日的 842 張，直逼昨日全場 868 張成交量，衝擊包括鴻海 (2317-TW)、華通 (2313-TW)、晶技 (3042-TW)、欣興 (3037-TW)、臻鼎 (4958-TW) 等蘋概股走勢，只有台積電 (2330-TW) 股價逆勢上漲。生技股也吸引市場目光，包括中天、順藥、永日和杏國盤中股價震盪劇烈。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天大盤部分類股賣壓沈重，突顯股價經巨幅上漲後回檔修正壓力，現階段保守為宜。