大立光法說、台積電營收、6月進出口統計出爐 本周大事預告

股王大立光將在周四 (9 日) 召開法說會，屆時將釋出下半年展望，法人關注，大客戶蘋果拉貨時程、新廠進度，以及高階新品旺季動能三大焦點，同為蘋果供應鏈的台積電，也將在週五公布營收，外資估重返千億元，財政部則預計在周二發布 6 月進出口統計，恐呈現連四黑，以下是本周大事預告：

大立光法說周四登場 外界關注三焦點

股王大立光法說會將在周四登場，外界關注，大客戶蘋果拉貨時程、新廠進度，以及高階 8P 鏡頭滲透率，都將影響第 3 季傳統旺季的出貨動能；執行長林恩平先前股東會指出，第 3 季有些客戶訂單積極，但也有客戶訂單下修得很厲害，整體展望仍看不清楚，期望今年仍有旺季效應。

天風國際證券分析師郭明錤也在大立光法說前出具報告，他指出，大立光月營收將從 6 月開始恢復月成長，從今日公布數字 41.36 億元來看，約在市場預期的 38-42 億元區間內。

台積電 6 月營收 外資估將重返千億元

台積電周五將公布營收，外資預估，台積電公布的 6 月營收將創下千億元新高，先前財測也可望達陣，且進入第 3 季後，主要客戶均保持成長動能，有助營收續戰新高，估季增約 5%。

此外，隨著蘋果開發 Mac 晶片，外資看好，台積電 5 奈米業績將快速成長，且受惠該款晶片尺寸較 iPhone A14 大，可望為台積電長線創造數十億美元的收入。

6 月進出口統計估連四黑 Q2 出口負成長幾成定局

財政部周二將公布 6 月進出口統計數據，由於疫情衝擊全球經濟，台灣企業訂單能見度偏低，加上貿易戰等不確定因素干擾，財政部統計處處長蔡美娜預計，6 月出口年減率約 2%-5%，呈現連四黑，第 2 季出口負成長幾乎成定局。

展望下半年，蔡美娜表示，受疫情影響導致經濟疲軟，且根據主計總處大幅下修的出口預測，預期下半年出口負成長幾成定局，衰退幅度約 - 2.3%。

疫情衝擊 上半年稅收恐不理想

財政部將在周四公布上半年稅收，觀察先前財政部公布的兩大稅目，包括綜所稅與營所稅，稅收兩者合計不到 5000 億元，其中營所稅收更跌破原先所預估的 3000 億元，創近 3 年新低，從目前已知訊息來看，今年上半年稅收恐不理想。

財政部官員指出，由於疫情干擾，目前全年稅收能否達標，現在仍看不明朗，尤其是營業稅、娛樂稅等受疫情衝擊較大，部分稅目也因去年基期較高，加上今年因應疫情減徵，預估全年所得稅收恐難達標。