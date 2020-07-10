廣運本業續成長 蘇州地產成屋銷售已逾2成

廣運 (6125-TW) 今年本業自動化物流、倉儲系統業務持續成長，並整合活化手中不動產，中國蘇州開發住宅大樓案「廣奕天之星」南樓共 431 戶住宅 5 月 15 日正式開賣，開賣至本月已售出 2 成，有助廣運現金流挹注。

廣運蘇州吳中區的 25 層樓高「廣奕天之星」建案，為廣運舊廠址經徵收變更後，由廣運關連企業進行住宅及商業地產開發，南樓 431 戶住宅成屋開賣，到昨日止已銷售 2 成，廣運預計，此建案今年已完銷。

廣運 6 月營收為 3.43 億元，創 7 個月來新高，月增 1.43%，年減 24.88%，第三季營收為 9.9 億元，年減 22.95%；2020 年上半年營收 18.66 億元，年減 16.09%；廣運主管指出，在本業的自動化物流、倉儲系統持續成長，今年營收將持續攀高。

廣運主管說，包括在台的杏一 (4175-TW)、全聯都是廣運客戶，且都有系統新建、持續更新等業務進行中。而近期台商返台投資，廣運也獲印刷、電子等產業不少訂單，集團對碳化矽，伺服器高散熱系統也積極籌備中。

廣運董事長謝清福說，桃園中壢廠仍持有 3300 坪土地，為因應廣運新事業的發展，將規劃進行規劃立體化建築，同時，中國子公司同步規劃出售蘇州工業園區圓融時代廣場約 3991 坪的投資性不動產。

廣運每股 2 元現金股利今 (10) 日除息交易，雖遇上台股大跌，股價今維持參考價 16.65 元之上；廣運現金股利預計 7 月 31 日發放股利。