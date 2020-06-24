廣運蘇州吳中區建案開賣一個多月 銷售率已達15%

廣運 (6125-TW) 持續整合並活化手中不動產，中國蘇州的開發住宅大樓案「廣奕天之星」南樓共 431 戶住宅，在 5 月 15 日正式開賣，廣運主管今 (24) 日指出，此地產成屋開賣 1 個多月已售出 15%。

廣運蘇州吳中區的 25 層樓高「廣奕天之星」建案，為廣運舊廠址經徵收變更後，由廣運關連企業進行住宅及商業地產開發，在「廣奕天之星」南樓的 431 戶住宅成屋開賣，到昨日止已銷售 15%，廣運預計，此建案今年完銷。

廣運 2018 年處分台南學甲廠土地及廠房資產，該筆土地出售給大型冷凍物流業者基富食品，挹注當年獲利 2.04 億元，去年 4 月宣布以 25.68 億元賣出桃園中壢廠不動產，持續挹注獲利，董事長謝清福也表明，將持續活化及整合手中不動產。

廣運自動化設備及電子 EMS 業務成長中，旗下子公司太極能源 (4934-TW) 因應市場變化，將台灣及昆山產能遷往越南，桃園中壢廠近萬坪土地及廠房去年 4 月以 25.68 億元賣給台達電 (2308-TW)。

謝清福說，廣運桃園中壢廠仍持有 3300 坪土地，為因應廣運新事業的發展，將規劃進行規劃立體化建築。同時，中國子公司同步規劃出售蘇州工業園區圓融時代廣場約 3991 坪的投資性不動產。

廣運昨日召開股東會後，對於每股 2 元現金股利，敲定 7 月 10 日除息交易日，預計 7 月 31 日發放股利。