搭5G熱潮 華碩新手機將亮相

搭上台灣 5G 開台，品牌大廠華碩 (2357-TW) 將在 7 月 22 日舉辦《ROG 2020 GAME CHANGER》線上新品發表會，發表全新 5G 電競手機 ROG Phone 3，搶攻台灣 5G 手機換機商機。

除手機布局，華碩 5G 布局著重在 AIoT 上，去年更成立新事業發展 5G、AI。

值得關注的是，這是華碩首場線上 ROG 玩家共和國產品發表會，發表會邀請函上，印有 Qualcomm Snapdragon 字樣，市場預期，華碩新款 5G 手機將採用高通旗艦行動平台 Qualcomm Snapdragon 865+，有助提升手機速度效能。

華碩在 2018 年整頓手機部門，除繼續推出 Zenfone 系列外，另闢電競手機市場，推出 ROG phone，華碩指出，目前手機仍在新舊產品交替期，業務尚未轉盈，但轉型三年獲利目標不變，也看好 ROG Phone 3 推出後，出貨將較前一代成長 3-5 成，市場也預期，新手機導入 5G 後，將帶動銷量成長。

除推出 ROG Phone 3 外，市場認為，華碩也將陸續推出輕薄筆電、ProArt 創作者、ROG 玩家共和國等新品搶市。

另外，華碩今年續獲選成台灣永續指數成分股，在疫情期間推動多項防疫措施，包含部署科技防疫、協助遠距教學等，也決定放棄申請約 4 億元紓困金，希望拋磚引玉，善盡社會公民責任。