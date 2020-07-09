人民幣取代美元避險地位？花旗：可能性很低

近日來，受惠於市場對於中國經濟復甦的樂觀預期，刺激大量資金湧入中國股市，並促使人民幣兌美元匯率持續攀升，週四 (9 日) 離岸及在岸人民幣兌美元匯率雙雙升破 7 字頭。僅管人民幣匯價走勢強勁，但花旗分析師 Ebrahim Rahbari 仍表示，人民幣取代美元避險地位的可能性非常低。

Rahbari 指出，所謂的避險性資產須具備能長期保值的功能，此外，當地金融市場亦須具備充足的流動性，因此，人民幣並不符合避險性資產的資格。

中國股市於近日來的大漲，帶動了人民幣匯價上揚，上證綜指於週一 (6 日) 單日攀漲了 6%。於台北時間週四 (9 日) 下午 6 時許，人民幣匯價報 1 美元兌 6.9852 人民幣。

美元兌人民幣匯價 15 分鐘 k 線圖

相對於人民幣匯價的走強，華爾街分析師普遍看空美元走勢。雖然在 3 月份全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴重時，投資人將資金湧入美元避險，並帶動美元大漲。但隨著經濟活動的重啟、以及股市止跌回升，彭博美元指數 (The Bloomberg U.S. Dollar Index) 自 3 月份的高點以來，已下跌了 7%。

此外，市場預估在未來 6 個月，美元兌歐元及日圓匯價，將分別下跌 2% 及 3%。瑞銀策略師 Vassili Serebriakov 表示，全球經濟目前正由衰退逐漸開始復甦，預期美元匯價在這個階段將會走弱。

市場普遍看空美元匯價的走勢，且相較於其他國家，中國的經濟前景及金融市場皆呈現好轉跡象，預期將有望支撐人民幣匯價走揚。但 Rahbari 仍表示，人民幣在短期之內，不可能成為取代美元或美國政府公債的避險性資產。