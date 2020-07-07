無畏分析師降評 Netflix又刷下52週新高紀錄

隨著科技股在疫情時期驚人大漲，出現一些擁有「買進」評級但目標價卻低於現行股價的股票，此時分析師只能有兩種選擇：降評，或者提高目標價。

例如，分析師一直在提高蘋果目標價，但卻始終趕不上蘋果漲勢，目前蘋果平均目標價比現下交易價格約低 30 美元。

高盛上個月底也因此大手筆調整臉書、微軟、Zoom 等多家企業評級或目標價。

帝國資本（Imperial Capital）分析師 David Miller 在評估 Netflix (NFLX-US) 投資建議遇到這問題，他向來看好這家串流影視公司，但在 Netflix 股價邁向他設定的 489 美元目標時，他得做出新呼籲：更換目標價或者評級。

值得注意的是，他選擇下調評級，自「優於大盤」調降至「符合市場表現」，因為截至上週結束，Netflix 今年迄今股價已上漲 52%。

Miller 並非看跌 Netflix，他認為 Netflix 近期股價有多種飆升原因，並指出該公司是「 S&P 500 成分股中少數不受 Covid-19 經濟衝擊的個股。」

他指出，Netflix 不像其它媒體業者，Netflix 對廣告、有線業務、電影院或主題樂園都沒有曝險，很大程度上擺脫華特迪士尼 (DIS-US) Disney + 與其他新競爭者的衝擊威脅。

Miller 估計，單純因為新冠病毒大流行，Netflix 股票價值就增加每股 184 美元。他基本上認為 Netflix 表現不錯，但現在找不到理由調整模型或提高目標價，因此只能下調評級。

週一 Netflix 收高 3.55% 至 493.81 美元，創下 52 週新高點紀錄，同日道指收高 1.7%。