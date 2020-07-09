瀚宇博6月營收創8個月來新高 下半年還有遊戲機板助攻

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 第二季 NB 板及伺服器板營收大增，帶動單季營收 117.04 億元，已達去年旺季水準，季增 35.23%，年增 8.4%，瀚宇博第二季產能利用率提升，加上 NB、伺服器與網通等高層數高階產品比重較高，有助毛利率表現。

瀚宇博今 (9) 日公布 2020 年 6 月營收 39.84 億元，創 8 個月來新高，月增 3.25%，年增 8.08%，第二季營收 117.04 億元，季增 35.23%，年增 8.4%；而上半年營收突破 200 億元達 203.59 億元，年增 0.36%。瀚宇博預估今年營收可望逐季成長。

瀚宇博主管指出，今年第二季因疫情影響，帶動高階商用高層數 NB 板急單大增，成挹注營收成長主要動能，第三季進入 NB 傳統旺季，由於市場交期變短，NB 板可望有更好的出貨表現，營收將逐季向上。同時，全球三大遊戲機廠商下半年推出新產品，瀚宇博也承接訂單，推升營收。

至於第二季獲利，瀚宇博持有嘉聯益 (6153-TW) 股權 24%，第一季嘉聯益因防疫成本增加造成明顯虧損，瀚宇博依權益法認列虧損，嘉聯益第二季可望轉盈，瀚宇博也將不必認列轉投資虧損，第三季業外則因持有華新科 (3492-TW) 3.62 萬張股票，將有 1.99 億元現金股利挹注，貢獻每股純益 0.4 元。

瀚宇博 2020 年首季財報營收 86.55 億元，毛利率為 15.88%，稅後純益為 2.04 億元，每股純益為 0.41 元。