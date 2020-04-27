瀚宇博去年盈餘配發率31.4% 每股擬配1.8元現金股利

上市 PCB 瀚宇博 (5469-TW) 去年稅後純益 28.17 億元創高，年增 70.42%，每股純益 6.05 元，今 (27) 日董事會決議，對去年盈餘每股擬配 1.8 元現金股利，盈餘配發率 31.4%，以今日收盤價計算，現金殖利率 4.6 %。

瀚宇博董事會日前已通過辦理 3.7 億元現增案並已除權，將在 5 月底完成繳款，由於現增股持有者也能參與股利分配，因此每股配發現金股利稀釋約 7%，等於每股股利配發約 1.67 元，但股利總額仍勝過上一年配發的 1 元現金股利及 0.2 元股票股利，為 10 年來新高。

瀚宇博 2019 年稅後純益 28.17 億元創新高，年增 70.42%；每股純益 6.05 元。

瀚宇博產品應用分散，涵蓋 PC、機上盒、網通設備、遊戲機、液晶電視等領域，市場分佈上 PC 占比 39%，網通 21%、機上盒占 11%、電視占 4%、伺服器占 6%、遊戲機占 5%、汽車占 1%、其它則占 13% 的水準。

瀚宇博 3 月營收在伺服器相關應用挹注下，達 35.32 億元，月增 67.53%，年增 6.47%，創 6 年來同期新高；第一季營收 86.55 億元，季減 21.55%，年減 8.79%；瀚宇博估，第二季營收可望重返百億元，優於 2019 年同期 108 億元。

瀚宇博近期感受 NB 需求，江陰廠主力生產 NB 及 PC 板，稼動率已回升至優於過去淡季水準，將反映在 4 月營收。

瀚宇博近年致力優化產品組合提高附加價值，運用原有擅長 NB 應用板基礎，以高階商用機種及電競應用板為目標，隨著 5G 發展引發資通訊革命，帶動網通週邊應用，網通占比逐步拉升，公司目前開發的高層數伺服器應用板，已逐步成主力產品。