燿華Q2營收22.5億元創11年新低 下半年營運營運反彈

PCB 廠燿華 (2367-TW) 在車用板、手機電源板及末代 TWS 耳機軟硬結合板訂單回溫下，6 月營收 7.92 億元，由 5 月谷底翻揚，月增 16.16%，年減 58.64 %，第二季營收表現不佳，以 22.5 億元創 11 年新低界減 38.06%，年減 6 成，上半年營收為 58.82 億元，年減 43.82%，下半年營運不看淡。

燿華 6 月營收 7.92 億元略微回溫，法人估第 2 季新台幣升值，燿華將有 4000-5000 萬元匯損，第二季恐難逃虧損。

燿華今年第一季稅後純益 1267 萬元，創 12 季以來新低，季減 96.46%，年減 93.8%，每股純益 0.02 元，燿華主管指出，第一季營收下降太快，且中國新舊廠區搬遷費用增加，造成獲利下滑。

燿華今年上半年受上海廠遷廠到南通、客戶端訂單延遲等事件干擾，造成產能利用率低於 5 成，估第三季問題可望排除，產能利用率將回升到 70% 以上，加上遷廠補助款入帳，下半年營運不看淡，第三季因車用板及手機電源板訂單及 TWS 耳機軟硬結合板訂單回溫挹注，營收可望出現走出谷底。

燿華江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第 4 季完成設備進駐，目前已進入試產，依規劃南通廠將在今年 7 月量產，上海展華廠則將在 8 月停產，未來中國 PCB 產能將由南通廠負責。