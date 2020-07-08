〈每日外資外匯觀點〉避險資金尋找投資標的 摩根大通新建美元/瑞郎空單

週二 (7 日) 歐美股市普跌，市場風險偏好略有降溫的帶動下，紐約金價再次攻上 1800 美元，美元指數雖一度反彈至 97 之上，但未能成功站穩 97，週三 (8 日) 持續在 96.85 附近進行整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續增加，據 Worldometers 實時統計數據顯示，美國新冠疫情累計確診病例已達 309 萬例；約翰霍普金斯大學的疫情數據更顯示，美國單日新增新冠肺炎確診病例達 60209 例，為單日最大增幅。

美國疫情再次爆發，美國亞特蘭大 Fed 銀行總裁 Raphael Bostic 表示，疫情可能讓企業主再次緊張，而且隨著新冠肺炎新增確診數快速增加，可能讓美國經濟復甦「更加坎坷」。

U.S. Global Investors 首席交易商 Michael Matousek 認為，目前市場無論是擔憂疫情升高，或是擔憂經濟表現不佳，這都是金價上漲的支撐力道。

摩根大通堅定看漲瑞郎，主要原因並非預期投機性避險資金流入，而是認為在全球嚴重經濟衰退及各國面臨各種危機下，瑞士可以維持其長期的國際收支不平衡，該行新建美元兌瑞郎限價做空單，進場價位 0.9500，目標價 0.8870，停損設在 0.9615。

丹斯克銀行看漲歐元兌美元，目前歐元區綜合 PMI 反彈、政治尾部風險和近期美元走軟都支撐著看漲歐元兌美元的觀點，尤其是在通膨指標重新走高後，歐元說美元正在觸及公允價值水平。