〈每日外資外匯觀點〉風險資產奪愛 美元指數驚現死亡交叉

市場對中國經濟強勁反彈預期升溫，加上美國經濟數據露出曙光，人民幣連續兩天上漲，美元避險需求受打壓，風資險產受到追捧，周二美元指數一度跌破 96，觸及 6 月 24 日以來的低點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

全球疫情持續惡化，Worldometers 網站數據顯示，美國累計確診已經超過 304 萬例，中美緊張情勢依舊，美元指數的技術面已出現 50 日移動均線向下穿過 200 日移動均線的死亡交叉，暗示著美元指數可能進一步下跌。

美國銀行分析師表示，自 1980 年以來，美元在九次出現死亡交叉後，隨後有八次出現跌勢。

宏利投資管理投資組合經理 Charles Tomes 表示，投資者對全球經濟的的看法更為樂觀的帶動下，市場積極情緒開始形成。

前摩根大通副總裁 Michael O'Neill 表示，雖然近期分析師對歐元兌美元普遍看多，但美元指數走勢尚無定論。近兩周以來，美元指數一直受困於 96.35-97.70 的區間，展開新一輪反彈的可能性降低，若從 97.70 的雙頂回落，則有可能跌破 96.35 支撐，甚至下看 94.70。

在黃金方面，孟買經紀商 Anand Rathi Shares 大宗商品分析師 Jigar Trivedi 表示，近期部分風險較高的資產對美國經濟復甦出現樂觀情緒，但鑑於美中關係與經濟復甦的形態，對黃金仍是正面助力，儘管多數對黃金有利的因素已經被消化，但在美中貿易關的惡化下，仍可為黃金提供買盤。