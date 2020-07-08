〈陸股盤後〉金融股漲聲再起 上證站上3400點

週三 (8 日) A 股開盤在連續數日上漲後，出現獲利回吐壓力，早盤上證一度下挫，不過前一個交易日回檔重挫的證券類股吹起反攻號角，市場人氣回溫，股市成交量再破 1 兆人民幣，不但連續五個交易日保持在兆元之上，更連三日逾 1.5 兆人民幣，反映出 A 股目前火熱程度。

不過值得留意的一點，外資買超金額明顯急縮，買超金額減至不到人民幣 40 億元，似乎在觀望陸股後勢發展。

盤面上，證券、保險、造船、航太、非鐵金屬漲幅較大；白酒、工藝、生技製藥、玻璃陶瓷、家俱表現相對較差。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 1.74%，收報 3403.44 點；深證成指上漲 1.84%，收報 13406.37 點；創業板指上漲 2.34%，收報 2651.97 點。

北向資金進出方面，週三 (8 日) 北向資金共買超人民幣 37.9 億元，其中滬股通買超人民幣 16.01 億元，深股通買超人民幣 21.89 億元。

產業消息

陸媒報導指出散戶正在利用各種方式增加槓桿投入股市，包含透過法人提供的平台進行期貨與選擇權交易，甚至透過銀行的小額貸款投入股市，該消息帶動證券全數上漲，財通證券、中銀證券、光大證券等 8 檔個股漲停，中信証券大漲 7.6%、中國銀河大漲 7.4%。

股市急漲帶動保險類股水漲船高，中國人壽近四個交易日中出現第三根漲停，股價創逾 5 年新高、人保則大漲 5%、中國平安大漲 3%。

進入 7 月有不少中國城市開始緊縮房市調控政策，如寧波公布穩樓市「十條」新政，杭州緊縮高階人才購屋條件等，導致地產類股走勢相對疲弱，金地集團下挫 1.8%、招商蛇口下跌 1.1%、綠地控股下滑 0.8%。

法人觀點

分析指出 A 股短線有過熱情況，散戶也開始利用槓桿增加風險，如果情況持續，甚至有惡化的跡象，如違法利用銀行貸款炒股等，官方可能將出面「滅火」，以防股市失控。

不過與 2007 年全中國瘋 A 股相比，當時連小學生都流行炒股，而現階段中國股市還未進入到失序，但短線漲幅過大是投資人要留意的風險。

但為刺激內需，加速經濟回穩，股市保持一定的熱度對於經濟成長是能發揮正面效果，中國證監會前主席肖鋼週二 (7 日) 就指出，中國政府從來沒有像現在這樣重視資本市場，反映出在風險受控的情勢下，中國政府也希望股市朝牛市邁進，為今年的經濟成長貢獻一份力量。

陸股券商川財證券認為，證券類股短期漲幅過大，有一定的回檔風險，投資人在追高時要特別留意。但從中長期角度而言，在金融全面深化改革的因素下，證券、銀行、保險仍具有一定上漲潛力，同時，在修正估值階段結束後，科技類股也將再次出現新的買點。