金融遺產一站式查詢更有效率 集保推電子專線接收查詢檔案

為提供民眾方便查詢過世親人金融遺產，財政部與金管會整合六大受理單位提供一站式查詢平台，供民眾快速查詢，集保結算所宣布已介接電子專線，接收國稅局查詢資料在當日資料即時匯入系統，申請人可在次一營業日查詢結果，未來將提供試辦結果予其他單位參考。

由財政部、金管會共同主導，結合銀行公會、投信投顧公會、壽險公會、集保結算所、期貨交易所及聯徵中心等六大受理查詢金融單位共同合作，推出「查詢金融遺產一站式服務」讓民眾無須四處奔波，只需填寫一份申請書，即可查得過世親人包括存款、貸款、上市櫃股票、期貨、境內外基金、壽險保單、信用卡、保險箱及信用報告等資料。

根據集保結算所統計，該政策自去年 12 月起進行為期半年的試辦，共有超過 3900 名人次以此查詢被繼承人的金融資產，頗受市場好評。

為強化相關查詢服務，集保結算所 7 月起推出以電子專線介接服務，接收五區國稅局的查詢檔資料，讓相關查詢資訊在當日立即匯入系統自動調閱，並於次一營業日產製查詢結果回覆給申請人，提高查詢效率。

集保結算所總經理朱漢強指出，為便利民眾申報遺產稅，集保結算所將進一步整併與優化相關報表，新增有價證券的收盤價與換算後價額等資訊，產製申報遺產稅專用報表，可讓民眾便於閱讀，不須逐一至證交所及櫃買中心網站查詢各檔有價證券之收盤價並自行換算，有效節省申報遺產稅所需花費之人力及時間。