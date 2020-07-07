OECD：全球失業率攀升 恐較經濟大蕭條更嚴重

經濟合作暨發展組織 (OECD) 於週二 (7 日) 表示，預估全球已開發國家於今年的失業率將大幅攀升，且將會比經濟大蕭條時期更為嚴重，OECD 預估，至少要到 2022 年失業率才有可能下降至疫情爆發前的水準。

近日來美國新增確診病例持續攀升，OECD 預估，若爆發第二波疫情，則美國於今年失業率將上升至 12.9%，並於 2021 年下降至 11.5%。若未爆發第二波疫情，則預估今年及明年的失業率，將分別為 11.3% 及 8.5%。

美國失業率 (圖：Trading Economics)

為了防止疫情擴大，各國政府自 3 月中以來實施的封鎖措施，造成企業大規模裁員，OECD 董事 Stefano Scarpetta 表示，在過去 3 個月，OECD 成員國損失了近 10 年來所累積的就業人口，失業率亦創下自金融海嘯以來的最高紀錄。

Scarpetta 預估，即使未爆發第二波疫情，OECD 成員國於今年 Q4 的失業率仍將上升至 9.4%，為自 1930 年代以來最差紀錄，並於 2021 年降至 7.7%。若爆發第二波疫情，則預估今年 Q4 及明年的失業率，將分別為 12.6% 及 8.9%。

疫情對於就業市場的衝擊不只反映在失業率上，根據 OECD 數據，在實施封鎖措施的前三個月，美國勞工的總工作時數下降了 12.2%，反觀在金融海嘯爆發時的前三個月，總工時僅下降了 1.2%。

此外，OECD 預估，德國及法國的失業率，在今年將分別增加 1.4% 及 2.5%。

為了提振就業市場，各國政府採取了各項救援措施，以避免企業持續裁員，OECD 呼籲，各國不應在就業景氣恢復狀況尚不成熟的時候，提早結束這些救援措施。