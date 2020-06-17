〈亞太電股東會〉資費將超過千元 力拚5G用戶轉換率持平市場平均達1成

亞太電 (3682-TW) 今 (17) 日舉辦股東會並發表 5G 應用，針對未來 5G 資費發展，董事長呂芳銘預期，開台後一年，整體 5G 市場滲透率約達 1 成，公司目標與市場相當，也就是 5G 轉換率也要有 1 成，且資費一定會超過 1000 元。

呂芳銘表示，以目前 5G 早鳥優惠方案 1399 元來看，未來開台後的資費估將介於 1000 元至 1399 元間，他預估，5G 開台的一年，整體市場 5G 用戶滲透率約 1 成，亞太電目標以市場成長速度為標準，希望也能有 1 成轉換率。

他坦言，電信業者面臨 4G 投資尚未回本，又得開始砸錢建置 5G，且 5G 的建設成本是 4G 的數倍，雖然競業表態不會太快推出到飽方案，但回顧 4G 發展，開台不久後，各家就推吃到飽，低價競爭造成產業競爭激烈，電信業者因此很難從中賺錢，也造成台灣 4G 涵蓋數、網速及傳輸量，都擠進全球前段班。

呂芳銘指出，低資費價格戰開打後，499 元資費確實讓電信業營收下滑，儘管電信業者試圖靠其他資費方案提升 ARPU (每人每月電信帳單)，但資費價格市場接受度不高。

他指出，從國際狀況來看，電信公司的營收持續下滑，反而是提供雲端服務的公司，從中取得利潤，因此，亞太電會持續布局 AIoT、物聯網的相關應用。