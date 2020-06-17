〈亞太電股東會〉呂芳銘：三共為5G未來趨勢 開台時間不會比同業慢超過一個月

亞太電 (3682-TW) 今 (17) 日舉辦股東會，其中，亞太電未取得 3.5Ghz 頻段，恐喪失市場競爭力，對此，董事長呂芳銘表示，共頻共網共建是未來 5G 重要趨勢，且在 3.5Ghz 已有策略合作夥伴，開台時間不會比同業慢超過一個月。

台灣首次 5G 頻譜競標，亞太電是所有電信商，唯一未得標熱門頻段 3.5GHz 的業者，僅拿下 28GHz 頻段、共 400MHz 頻寬，市場認為，亞太電恐失去商用競爭力。

呂芳銘表示，台灣 7 月 1 日將啟動「電信管理法」，NCC 允許業者以三共方式 (共頻、共網、共建) 提供網路服務，三共的好處在於可克服首波釋照頻寬不足的問題，可省逾 4 成的 5G 成本、加速網路涵蓋與更聚焦多元應用及內容服務。

亞太電在 3.5Ghz 頻段與同業合作布局已久，只差 7 月 1 日電信管理法開放三共後，就能用合乎法規的方式，提供用戶 5G 服務，呂芳銘強調，「5G 開台時間，不會比同業晚超過 1 個月」。

呂芳銘表示，美國有電信營運商是透過 28Ghz 頻段開台，且速度也是電信之最，其中，AT&T、T mobile 分別用 600、800Ghz 頻寬開台，除覆蓋率廣，速度更是 4G 的 2 倍，因此，當時台灣 5G 競標頻譜時，參考國際情況，加上台灣 3.5Ghz 主頻段標金高，才會選擇與同業合作。

呂芳銘指出，28Ghz 頻段足以提供給企業客戶，對於企業客戶有相當的把握，尤其是製造業領域，也看好 28Ghz 頻段未來企業端應用商機。

呂芳銘表示，中國電信業原有 3 家電信公司經營，包括中國電信、中國聯通及中國移動，後續又開放一家廣電公司，儘管中國有 4 家電信業者，實際營運只有 2 個網路，其中中國電信、中國聯通共用一套網，另外兩家業者共用一套網，業者間是透過應用服務來競爭，由於一套網路資本支出大，亞太電將循著電信管理法方式，與同業合作。