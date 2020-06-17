〈亞太電股東會〉5G先衝B2B市場 拚成長幅度優於同業

亞太電 (3682-TW) 董事長呂芳銘今 (17) 日表示，5G 布局策略以 B2C+B2B 雙軌並進、側重垂直領域整合，初期以 B2C 消費者為主要市場，但 B2B 市場為 4G 垂直應用的延伸，未來發展將趨於成熟，期望 B2B 營運成長幅度可優於同業。

總經理黃南仁補充，從韓國 B2B、B2C 市場發展來看，5G 初期提供的加值應用服務，主要提供消費者市場，占整體市場 70-80%，雖然初期發展腳步較慢，但其中的應用服務是延伸 4G 垂直應用，未來發展將趨於成熟。

亞太電 B2B 市場鎖定 6 大垂直領域，包括智慧製造、智慧零售、智慧醫療、智慧能源、智慧交通、智慧娛樂，且已打造完整企業解決方案、企業專網，目前已有製造業、石化業、半導體業、醫療院所等進行接洽。

呂芳銘坦言，台灣多數工廠都有自動化生產線，為提升效能，需透過 5G 的低延遲特性，儘管能協助業者在工廠內建置企業專網，但建置價格、成本、商業模式仍是目前最大挑戰。

行政院去年底拍板 4.8-4.9GHz 作為 5G 專網頻譜，預計 2021-2022 年開放企業申請執照，市場認為，恐衝擊電信業者企業專網營運，對此，呂芳銘表示，確實不少業者上前詢問 4.8-4.9GHz 專網頻譜，其中具關鍵技術的企業傾向申請，因核心網能建置在工廠內部，不會外流，但受限政策，傾向企業去申請頻段，電信業者維護網路。

黃南仁指出，亞太電目前是透過 28GHz 頻段提供企業專網，設備建置完整度較高，且成本較便宜，而 4.8-4.9GHz 還在實驗階段，商業模式尚不明朗，導致企業目前處於觀望狀態。