台股多空交戰30年新高曇花一現 三大法人買超50.2億元

台股今 (7) 日上沖下洗，早盤拉升至 12249 點創 30 年新高後，隨著多空展開攻防，指數震盪翻黑，高低震盪逾 220 點，終場指數小跌 23 點，收在 12092 點，失守 12100 點，三大法人今日合計買超 50.21 億元，其中，外資呈現連 6 買。

加權指數收在 12092.97 點，下跌 23.73 點或 0.2%，成交金額 2745.86 億元，三大法人多空激烈交戰，其中，外資繼昨天大買逾 200 億元後，今天再度站在買方，買超 45.68 億元，為連 6 買；投信則轉為賣超 7.6 億元；自營商買超 12.10 億元，三大法人今日合計買超 50.21 億元。

台積電持續獲外資大舉敲進，在昨日 ADR 大漲逾 5% 帶動下，今日股價再度強漲，一度攻上 346 元平歷史新高價，終場收在 338.5 元，漲幅收斂至 0.15%；大立光多頭靜待周四法說會釋出的景氣訊號，股價在平盤附近整理，以 4405 元小跌作收；鴻海也一路盤整，終場小漲收 87 元。

聯發科在市場買盤青睞下，盤中大漲逾 6%，最高達 632 元，市值正式衝破兆元大關，緊追市值第二大的鴻海，終場收在 618 元，漲近 5%。其他 IC 設計族群普遍漲多拉回，股后矽力 - KY 一度翻黑，終場守住 2000 元關卡收在 2015 元，漲幅 1.5%；祥碩、信驊、譜瑞 - KY 賣壓沉重，下跌 1-3%；力旺、聯詠、瑞昱等跌勢也相當重。

觀察各類股漲跌，造紙逆勢走強，類股指數上漲約 1.3%，運輸及機電也表現不俗；盤面上，塑膠、生醫類股最為弱勢，跌幅約 1.5%，電子零組件、鋼鐵、化工、資服及觀光等類股指數同樣疲軟。

士紙 6 月下旬股價漲多拉回後，挾著資產題材，近期再度成為買盤焦點，今日亮燈漲停，收在 76.3 元創波段新高。

受惠第 3 季面板漲價議題，群創、友達近期股價緩步走升、人氣高漲，呈現量價齊揚，友達站上票面價後今日收在平盤，群創則上漲 0.6%。

今日股匯市不同調，台幣呈現續強走勢，早盤強升超過 2 角，最高來到 29.345 元，為最強亞幣。

法人表示，台股受資金行情帶動，高價股聲勢浩蕩，本周權值股 6 月營收陸續公布，仍有機會創下新高紀錄，業績表現佳的中小型股也可望輪流表態，如果大盤出現拉回整理情況，只要沒有爆大量走跌，都是逢低找買點的機會。