

◆盤勢分析

1. 美國已正式退出世界衛生組織 WHO，美國新冠疫情持續升溫，拖累多州重啟經濟進度，恐慌指數 VIX 上揚，反映投資人擔憂經濟和股市復甦的持續不確定性，能源、金融股領軍大跌。週二美股下跌，跌幅介於 0.86 至 1.51％，美股四大指數短期高檔震盪。波音下跌 4.81%。特斯拉週二漲逾 1%，創連續第五個交易日收盤新高紀錄。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為 11,900 點至 12,000 點，壓力為 12,400 點至 12,500 點。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 167 點附近，壓力為 175 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防修正。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 6 月營收優、第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、生技 / 防疫等。

5. 疫情籠罩，財政部昨（7）日公布 6 月出口規模 271.3 億美元，年減 3.8%，是「連四黑」；第 2 季出口年減 2.4%，跌幅也較預期還深。財政部統計處處長表示，科技與傳產貨品兩樣情，且呈現「強者愈強、弱者愈弱」，今年上半年電子零組件、資通視聽產品合計占比首度突破五成，科技類貨品撐起半片天。

6. 原訂明（2021) 年落日的「生技新藥產業發展條例」，小英政府已規劃再延長 10 年、至 2031 年，適用範圍也從原本的新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療，擴大至數位醫療和國家策略生技產品等七大項目，帶動產業力拚上兆產值。此次修法最受矚目的是新增數位醫療和國家策略生技產品。

7.3406 玉晶光 7 日公布 6 月營收，較去年同期的 8.58 億元成長 29.33％，也較前一個月的 10.26 億元上揚 8.08％，另上半年累計營收 57.68 億元，也較去年的 32.06 億元，成長 79.91％。其中第二季營收 30.76 億元，則拿下歷年同期新高，分別較去年同期的 20.94 億元及上季的 26.98 億元，成長了 46.9％及 14.01％。

8. 探針卡廠旺矽（6223）7 日應主管機關要求公告自結財務數字，4 月及 5 月營收合計 10.27 億元，每股淨利 1.97 元，賺贏第一季的 1.80 元。旺矽承接 7 奈米繪圖晶片的探針卡訂單將在下半年放量出貨，5G 及高效能運算（HPC）相關探針卡需求強勁，順利卡位 mini LED 設備市場，看好營運將一路旺到下半年。

