台股爆量翻黑守住萬二關卡 下跌23點收12092點

熱錢持續湧入，台幣早盤強升逾 2 角，台股今 (7) 日一度上漲逾 130 點，最高來到 12249 點，創 30 年新高，但隨著獲利了結賣壓出籠，指數多空交戰、數度翻黑，高低震盪逾 220 點，終場收在 12092.97 點，下跌 23.73 點或 0.2%，成交值也放大至 2745.86 億元。

台積電持續獲法人敲進，在昨日 ADR 大漲逾 5% 帶動下，今日股價再度上攻，一度來到 346 元平歷史新高價，終場漲幅收斂以 338.5 元作收；大立光多頭靜待周四法說會釋出的景氣訊號，股價在平盤附近整理，以 4405 元小跌作收；鴻海也一路在平盤整理，終場小漲收 87 元。

觀察其他權值股表現，塑化族群為今日盤面最弱勢，台塑四寶皆在盤下震盪；台達電、日月光投控、中華電、中鋼同樣表現疲軟；兆豐金、中信金、國泰金等金融族群互有漲跌；國巨 6 月營收表現不俗，股價相對有撐，終場大漲 3.7%，收在 392.5 元。

聯發科 5G 晶片出貨逐季成長，在市場買盤青睞下，盤中大漲逾 6%，最高達 632 元，市值衝破兆元大關，超車中華電，緊追市值第二大的鴻海，聯發科終場收在 618 元，漲幅近 5%。

高價股方面，IC 設計族群普遍漲多拉回，股后矽力 - KY 早盤一度翻黑，終場守住 2000 元關卡收在 2015 元，漲幅 1.5%；祥碩、信驊、譜瑞 - KY 賣壓沉重，下跌 1-3%；力旺、聯詠、群聯、瑞昱等跌勢也相當重。