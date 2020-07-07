〈台股盤後〉創高拉回震盪逾220點 小跌23點失守12100點

美股四大指數創高，激勵台股今 (7) 日早盤衝上 30 年新高，最高一度登上 12249.95 點，但獲利了解賣壓接踵而至，盤中拉回由紅翻黑，回測萬二支撐，高低震盪 221.38 點，終場加權股價指數下跌 23.73 點或 0.2%，收在 12092.97 點，成交量為 2745.86 億元，失守 12100 點。

觀察權值股走勢，蘋概三王中，台積電早盤最高攻上 346 元，平歷史最高價，市值衝上 8.97 兆元，終場漲勢收斂，力守紅盤之上，大立光同樣力守紅盤，鴻海則表現疲弱開高走低，另外，聯發科漲近 5%，在權值股中表現最為強勁。

盤面上強勢族群，多檔生技醫療族群題材持續發酵，生華科新藥獲美國 FDA 認證，早盤強攻漲停，合一、杏國、逸達、中天同樣亮燈漲停，藥華藥、中裕皆力守盤上，被動元件族群國巨 6 月營收不俗，漲幅達 3%，相對大盤強勢，華新科、禾伸堂、信昌電表現也不俗。

盤面弱勢族群，遊戲股智冠打入跌停價，網龍、昱泉、大宇資、宇峻、橘子、傳奇、鈊象都在下震盪，而多檔個股今除息交易，但今呈現貼息，包含健鼎、緯創、南亞皆在盤下。

依類股來看，造紙類股表現最強，漲幅達 1.38%，包含航運業、電機機械、水泥、貿易百貨等傳產族群皆在盤上，其餘族群則在盤下表現。

今日股匯市不同調，台幣呈現續強走勢，早盤強升超過 2 角，最高來到 29.345 元，續居最強亞幣。

法人分析，台股今衝上歷史高點，但創高後面臨獲利了結賣壓，而長線來看，台股資金動能沒問題，指數將維持偏多走勢，估短期將在 11800-12100 點橫盤震盪整理，本周上市櫃公司也將全數公告 6 月營收，可留意具補漲空間個股。