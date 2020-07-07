◆盤勢分析

1. 大盤自 12，197 點拉回修正至 8，523 點共修正 3，674 點，反攻至 07/07 高點 12，249 點反彈 3，726 點反彈比率為 1.01，不僅收復失土且再創今年指數高點。週二台股開高走低震盪，最高點 12，249 點創波段高，最低點 12，028 點守穩 12，000 點、5 日線 (11，925 點)、10 日線(11，764 點)、月線(11，651 點)、季線(11，064 點)、半年線(11，040 點) 及年線 (11，095 點)，高低點區間達 221 點，終場指數下跌 23.73 點，跌幅 0.20%，收在 12，092.97 點，成交金額為 2，754.43 億元，大於 5 日均量(2，260 億元) 及 20 日均量(2，058 億元)，也創 8，523 點起漲以來最大成交量。三大法人合計買超 50.21 億元：外資買超 45.73 億元、投信賣超 7.60 億元、自營商買超 12.08 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)、均線：支撐為 11，900 點至 12，000 點，壓力為 12，400 點至 12，500 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (87) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.23%，收在 170.29 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 167 點附近，壓力為 175 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值 (89) 位處超買區，短線偏多但提防修正。

4. 台股選股方向可留意 6 月營收優、第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、生技 / 防疫等。

半導體、5G、生技 / 防疫、運動風為短線盤面主流

1. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，帶動廠務、設備、檢測 2404 漢唐、6196 帆宣、3413 京鼎、3131 弘塑、3680 家登、6667 信紘科、3583 辛耘、3551 世禾、6532 瑞耘、3178 公準、6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽、3289 宜特、3587 閎康等將因先進製程而迎來商機。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、8016 矽創、6415 矽力 - KY、5351 鈺創、2458 義隆、6643M31、4966 譜瑞 - KY、6104 創惟等。

2.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、3704 合勤控及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、4908 前鼎、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機，2449 京元電搶食 5G 大餅，6146 耕興 5G 測試訂單開始攀升，機殼廠 2474 可成近期營運回升。

3. 生技 / 防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎 4128 中天、4743 合一、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯、眼科 3218 大學光等。新冠肺炎疫情不止，6504 南六、4142 國光生、8341 日友、3023 信邦、6582 申豐等為相關題材個股。

4. 運動風：各國陸續解封，運動商機再起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

5.PCB：ABF 基板需求強勁，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用。

6. 伺服器：資料中心建置不停歇、3515 華擎、2376 技嘉、2377 微星、8155 博智等將受惠。

7. 車用：Tesla 仍未正式量產的電動貨車 Cybertruck 已開始接受中國買家預訂，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂等長線將相對受惠。