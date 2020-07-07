FCCL雙雄Q3接單好轉 新揚科估可季增5-10%

FCCL(軟性銅箔基板) 雙雄新揚科 (3144-TW) 及台虹 (8039-TW) 第三季進入旺季接單轉佳，其中新揚科近期增幅最明顯，原本估第三季營收季減 15% ，已轉為季增 5-10%，主要原因在包括對中系客戶及美商客戶的接單明顯好轉。

台虹 6 月營收為 7.23 億元，月增 19.81%，年增 4.1%，第二季營收 20.56 億元，季增 27.36%，年減 1.08%，上半年營收為 36.7 億元，年增率 6.43%，預估第三季因有美系客戶啟動新款年度旗艦手機拉貨挹注，季營收成長 10% 以上。

新揚科 6 月營收為 2.49 億元，月增 33.32%，年增 2.72%，第二季營收 6.78 億元，季增 18.19%，年減 10.12%，上半年營收 12.53 億元，年減 4.28%，新揚科近期接單增幅最明顯，原本估營收季減 15% ，轉為季增 5-10%。

台虹指出，第二季營收表現超越預期，季成長 27.36%，墊高比較基期，第三季營收仍因美系客戶拉貨的旺季效應，但成長幅度可能未如第二季強勁，但仍有雙位數的成長。

台虹第二季經濟規模效益之下，單季毛利率將優於先前預估的 21% 水準。