FCCL廠台虹江蘇南通新廠正式營運日期可能延後

軟板業上游 FCCL 廠台虹 (8039-TW) 在中國昆山新建的南通廠，正待中國官方驗廠後取得生產核可，總經理顏志明今 (7) 日指出，中國官方為防止武漢肺炎傳染擴散，台虹南通廠的正式開工日期恐將較原先預定延後。

台虹在中國江蘇南通如東縣投資 10 億元，土木建築完成後，2019 年第 4 季將陸續進駐各項設備，包括移入兩條塗布線與兩條壓合線，原預計今年 2 月完成地方政府驗廠後程序開工，FCCL 新產能就能開出，但目前中國防制新型冠狀病毒肆虐，對人流、物流進行管制，恐使地方政府延後工廠完工核可，台虹南通廠開工日期恐將較預定日期延後。

台虹南通廠開工後，短期高雄廠訂單將先移轉至該廠生產提供稼動率，短期內不會有明顯營收貢獻。

台虹 1 月合併營收 5.2 億元，較旺季 12 月減少 21.25%，但仍較去年同期增加 6.23%。其中，電子材料事業營收為 5 億元，較 12 月減少 20.98%，較去年同期增加 8.8%。台虹今年看好包括 5G 軟板天線以及折疊手機用光學膜的市場需求。

台虹 2019 年前 3 季營收 56.24 億元，毛利率 22.25%，稅後純益 4.69 億元，年減 4.66%，每股純益 2.25 元。