〈觀察〉兩大台商FCCL廠今年都有新產能開出 MPI市占將成焦點

軟性銅箔基板 (FCCL) 供應商台虹 (8039-TW)、新揚 (3144-TW) 今年都有新產能開出，其中台虹在中國江蘇南通如東縣投資 10 億元增設的新廠區規模最大，新揚則估第 4 季將在台新增一條生產線，從市場供需角度來看，今年兩大 FCCL 廠競逐焦點仍在異質 MPI(Modify PI) FCCL 市場，並進一步開發陸廠需求。

5G 通訊市場起飛，帶動高頻、低阻抗軟板天線大量需求，其中軟板上游原物料包括 MPI 及 LCP ，MPI 軟板可應付低頻需求，高頻天線則由 LCP 擔綱。

目前兩大 FCCL 廠受限上游 LCP 原物料供應及取得有限，僅止於投入開發階段，短期內不見得有所突破，且軟板廠如欲大量投入 LCP 軟板生產，需要另投入新設備，短期內也不易有 LCP 基材需求，另外 LCP 所需的基材來源，也是一大挑戰，在這些因素帶動下，MPI 成各廠重點競爭產品，原先杜邦在 MPI 市場幾近壟斷的位置，也將遭到挑戰。

LCP 需求在 5G 通訊確實明顯提升，手持裝置因毫米波收發需採用 3 條 LCP 軟板，且除手機需求，還有筆電、平板、穿戴裝置等，但各廠所需的 LCP 基材來源，成廠商的一大挑戰。

LCP (液晶材料) 基板所需的上游液晶原物料，主要生產廠商為日商村田製作所 (Murata) 及庫拉雷 (KURARAY)；但兩家供應量少，村田製作所生產的液晶原料，全數供自家使用製作為 LCP 基材，並進一製成軟板天線，供應給組裝廠而不供應外部廠商；日商庫拉雷生產的 LCP 原物料，半數產量供應給 Panasonic(松下)，供應外廠數量也不多，造成軟板 LCP 基材奇貨可居。

LCP 基材遭遇的原物料供應瓶頸，與玻纖布廠困境雷同，台 FCCL 廠因無法取得上游 LCP 原物料，推升 LCP 商機大爆發，但各廠看得到卻吃不到，因此各家都聚焦同樣具高頻、低阻抗但價格較低的異質 MPI(Modify PI) 產品，並加緊腳步開發，各家都盼可先掌握客戶需求，再另設法突破 LCP 的發展，可預期今年 FCCL 市場在 MPI 產品上將具高度競爭態勢。