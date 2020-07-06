盤前財經大事搶先讀2020年07月06日

今日操盤前瞻

台灣 6 月外匯存底統計

美國 7 月 ISM 非製造業 PMI

除權息：聯發科、開發金、訊聯、正隆、慧洋 - KY、台虹等

新股掛牌：光晟生技

〈台股風向球〉多頭迎熱錢海嘯 行情萬里無雲

進入第三季有了好的開局，台股過去一周續漲 248 點，周線連 3 紅並站穩 11900 點，法人指出，資金狂潮加持下，多頭將挑戰萬二關卡，甚至是有望突破前高 12197 點，資金行情勝過二次疫情的不確定性利空，因此在「萬般利空敵不過寬鬆」的前提下，接下來一周行情只要站穩月線之上，就可望萬里無雲。閱讀全文...

鴻海 FII 斥 23.3 億元入股鼎捷軟件 成第一大股東

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 今 (5) 日宣布，斥人民幣近 5.6 億元，約合新台幣 23.3 億元，取得 ERP 大廠鼎捷軟件 15.19% 股權，交易將使工業富聯成鼎捷軟件第一大股東，後續預計取得 2 席董事席次。閱讀全文...

〈觀察〉餐飲業迎報復性消費開近千職缺 展店加速潮來了

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，6 月起餐飲市場明顯復甦，不少業者均表態業績已回升到正常水準 80-90% 左右，預期暑期還會更好，可觀察到，多家餐飲集團進入下半年後均已為展店做好準備，光是王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW) 和豆府 (2752-TW) 合計就要徵才近千人，顯然餐飲市場將迎來展店加速潮，而大量餐飲人才的需求已浮現。閱讀全文...

台塑四寶今年最壞情況已過 填息行情可期

台塑四寶將於本周五 (10 日) 公布第 2 季財報，由於油市最壞情況已過，加上高成本庫存去化，利差擴增，四寶業績可望從第 3 季起逐步好轉，吸引買盤進駐，帶動台塑、台化與台塑化除息行情，目前三寶填息率都有超過 25% 水準，填息力道可望優於去年。閱讀全文...

〈分析〉飄牛味！你該「超配」陸股了嗎？

據國際貨幣基金組織 (IMF) 的估計，中國股市的下行風險少於全球其他國家，而全球其他股市在上週受到美國新冠病毒 (COVID-19) 病例上升以及全球經濟復甦放緩的衝擊，但知名總體經濟調研機構 BCA 認為，中國對疫情的抑制其實相對成功，故中國的經濟前景也更為樂觀。閱讀全文...