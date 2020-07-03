〈台股盤後〉雙王、IC設計點火漲逾百點 周K連三紅

台股今 (3) 日在雙王以及 IC 設計族群領軍下，大漲 104.02 點或 0.88%，收 11909.16 點，不僅重返 11900 點關卡，日線連四紅，周 K 線也連三紅，今日成交量也放大至 2161 億元。

觀察今日權值股表現，權王台積電漲 2.3% 收 329.5 元，股王大立光也上漲 1.9%，不過鴻海再度修正，表現依舊相對弱勢。

而 IC 族群今日再獲買盤追捧，聯發科收漲近 2% 帶動下，族群股紛紛創高，股后矽力 - KY 強勢站上 2000 元，其餘如祥碩、瑞昱、聯詠、世芯 - KY 與鈺太等均改寫歷史新高價，揚智、笙科、創意、鈺創等也大漲飆上漲停。

在資金行情持續推升下，其餘電子指標表現也不弱，台達電收漲逾 2%，僅花 2 日就完成填息，廣達也同樣收漲近 2%，工業電腦大廠研華更是漲超過 4%。

不過，今日面板雙虎友達、群創，被動元件國巨、華新科，記憶體的旺宏、南亞科、華邦電，電信商中華電以及遠傳等走勢較弱，普遍收跌；傳產指標台塑化、自行車雙雄巨大、美利達也同步收黑。

法人分析，目前指數位階逐漸逼近年前高點的盤整區，加上今日呈現高檔爆量，短期慎防獲利了結賣壓，後續則得關注指數能否回補 1 月 30 日開紅盤的空方缺口。