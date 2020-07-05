筆電代工廠Q2出貨攀高峰 Q3關注新品動能、終端市場變化

筆電代工廠下半年將進入傳統旺季，但受新冠疫情打亂今年供應鏈步調，市場認為，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 今年出貨高峰將落在第 2 季，筆電出貨將季增逾 5 成、年增幅也可望達雙位數，但下半年迎傳統旺季，將面臨遠距商機能否延續，及新品動能、終端市場疫情變化等考驗。

受惠疫情帶動遠距商機爆發，筆電代工廠自 3 月起出貨維持高檔，從出貨數字觀察，廣達前 5 月出貨達 1660 萬台，年增 31%，已超越去年上半年出貨；緯創前 5 月出貨也達 695 萬台，年增 15%；仁寶前 5 月出貨 1630 萬台，但因去年基期高，年減 5.2%，業者雖尚未公布 6 月出貨數字，但均預期將維持 5 月高檔水準。

市場推估，緯創第 2 季筆電出貨將突破 500 萬台，直逼去年第 4 季高峰，年增近 2 成，廣達、仁寶出貨則可望突破 1300 萬台，將均創近年單季新高，其中，廣達出貨量可望季增近 1 倍，年增也逾 5 成。

代工廠指出，疫情打亂今年供應鏈步調，第 1 季受疫情不明朗，對出貨展望保守影響，但第 2 季在遠距商機刺激下，客戶追單強勁，出貨大幅成長且優預期，其中又以主打教育市場的 Chromebook、商用產品需求最旺，訂單可望延續至第 3 季上半季。

展望第 3 季，業者指出，筆電傳統出貨旺季到來，但全球疫情尚未明朗，終端消費市場也未完全回溫，對消費性產品展望仍趨保守，估第 3 季出貨將略低於第 2 季，其中，仁寶預期，下半年筆電將回到過往水準，第 3、4 季出貨將回到往年 1000-1100 萬台正常水準。

市場人士分析，進入筆電代工廠傳統旺季，預期遠距商機雖然可望延續至第 3 季，但傳統消費性需求復甦、新品動能能否接棒遠距商機支撐需求，都將影響代工廠下半年出貨，牽動營運表現。