受疫情影響 台積電7/16法說延續線上形式

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 原預計 7 月 16 日召開法人說明會，不過，由於國外疫情仍未趨緩，此次法說會將延續前次型態，改採線上法說會。而竹南先進封測廠已於 6 月 15 日取得開發許可，預計 7 月 1 日啟動施工。

台積電今年 4 月 16 日召開的第 2 季法說會，受肺炎疫情影響改採線上召開，成 2003 年受 SARS 疫情影響後，法說會首度由實體改為線上舉行，而由於國外疫情持續擴散，7 月 16 日的第 3 季法說會，將延續前次線上法說會型態。

台積電 5 月營收 938.19 億元，月減 2.3%，年增 16.6%，為今年次低；前 5 個月累計營收 5004.18 億元，年增 33.9%。雖然第 2 季營收已連 2 個月失守千億元大關，但台積電並未下修財測，法人預估，6 月營收可望再站回千億元、落在 1130 至 1220 億元間。

台積電董事長劉德音日前表示，疫情改變人類生活，也驅動新科技應用成長，使科技業表現與整體經濟脫節、反而更好，未來 2 季產能利用率不是大問題，今年下半年、全年營收展望，及今年資本支出等目標都沒有任何改變，與前次法說會相較之下，台積電對下半年的展望顯然更為樂觀。

另外，台積電在苗栗竹南科學園區興建的先進製程封測廠，今日召開施工前公開說明會，該封測廠已於 6 月 15 日取得開發許可，預計 7 月 1 日啟動施工，最快明年中完工。

台積電竹南先進封測廠投資總額約 3032 億元，建造基地佔地約 14.32 公頃，採取逐步分期分區興建，北廠區力拚明年中完工，將設備就定位試運轉，預計 2022 年量產；至於 6.53 公頃的南側基地，還在規劃中。