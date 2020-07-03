台股站上11900點周K連3紅 三大法人聯手買超163億元

資金行情持續發酵，新台幣強升挑戰 29.5 元關卡，台股今 (3) 日上漲百點站上 11900 點關卡，創 5 個多月新高，周 K 線連三紅，護國神山台積電及股王大立光強力撐盤，IC 設計族群也成為盤面焦點，各類股齊揚，三大法人聯手買超 163.07 億元，外資已連 4 買。

加權股價指數終場上漲 104.02 點或 0.88%，收在 11909.16 點，創 5 個多月新高，成交值放大至 2160.68 億元。觀察籌碼面，外資已連續 4 個交易日買超，今日共大買 104.99 億元；投信也轉為買超 33.4 億元；自營商買超 24.69 億元，三大法人合計買超 163.07 億元。

台積電早盤發動攻勢，終場大漲 2.3%，收在 329.5 元，創波段新高；股王大立光同樣上漲近 2%，收在 4325 元；鴻海則受中印局勢影響，相對大盤弱勢，跌近 1%，收在 85.3 元。

其他權值股也發揮穩盤角色，台達電漲逾 3%；聯發科、廣達漲逾 2%；富邦金、國泰金、中信金等金融族群也強勢走升；不過，中華電、國巨今日表現相對偏弱。

美股那斯達克綜合指數再創新高，而經濟部宣示將匡列 2 年 76 億元預算，將台灣打造成高階製造與半導體先進製程兩大中心的戰略地位，帶動半導體股躍升主流股地位。

多檔 IC 設計股躍居多方標的，股后矽力 - KY 一度站上 2000 元大關，但終場漲幅收斂至 0.25%，收在 1985 元；其餘個股如祥碩、瑞昱、聯詠、世芯 - KY 與鈺太等，皆寫下歷史新高價；另外，揚智、創意、重鵬、鈺創也都亮燈漲停。

電動車大廠特斯拉第 2 季交車超過 9 萬台，優於市場預期，股價再飆天價，帶動相關台廠概念股如貿聯 - KY、和大等股價走強。

資金浪潮席捲台股，今日續呈股匯雙漲格局，新台幣匯價一如本周走勢，一早開低後隨即反轉向上，一度勁揚 1.3 角升破 29.5 元楊金龍防線，為亞洲最強勢貨幣，不過，央行目前看來，仍暫未下修防線位置。

就盤面上各類股來看，成交量較大的半導體強勢上漲約 2%，電子、電子零組件、化工股也有逾 1% 的漲幅，航運、電腦周邊、造紙及食品等類股表現也不錯；至於汽車、電器電纜、生醫等類股表現則相對弱勢。