外資6月回補不到千億元 高殖利率誘因參與除權息機率高 

台股今 (3) 日在權值股、高價股助攻下，指數突破 11900 點大關，終場大漲 104.02 點、以 11909.16 點作收，三大法人聯手買超 163.07 億元。日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，外資 6 月回補 841 億元，目前資金行情持續發酵，電子、傳產權值股普遍都有 4-6% 殖利率，預期外資參與除權息機率高，外資仍有回補空間，指數有撐。

台股今天創 5 個多月新高，日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，資金行情持續發酵，加權指數月均線持續走揚，由於全球陸續解封，且貿易戰未有更不利情形發生，產業對景氣與需求面的看法較先前樂觀。

楊遠瀚表示，若全球疫情未二次爆發失控，產業仍有旺季可期，資金持續寬鬆且存款利率低，風險性資產仍有吸引力，今年上半年外資在台股累計賣超金額高達 5 千多億，在 6 月卻僅回補 841 億元，近期處於除權息行情，電子、傳產權值股普遍都有 4~6% 左右的殖利率，預期外資仍有回補空間，指數應有撐，在大盤逐漸墊高下，中小型股可望輪流表現。

楊遠瀚指出，台股自 6 月中起，以類股輪動方式持續盤堅，法人買賣超動態為近期盤面觀察指標，然因產業能見度不明確，大部分廠商仍持邊走邊看的想法，下半年重要電子新產品如手機、PC、遊戲機如期發表機率高，疫情影響可能使生產進度遞延，不過市場已有預期，而解封後食衣住行需求皆明顯反彈，顯示民眾消費力仍在。

楊遠瀚分析，進入下半年，盤面主要產業的觀察，電子方面可關注 5G 基地台 / 手機、網通 / wifi 6、Mini led、intel/AMD 新平台、Nvidia 新 GPU、TWS、美日新遊戲機概念股等；傳產方面可關注自行車產業，而生技在疫情仍嚴峻下仍可吸引目光，受惠台幣升值且殖利率佳族群如資產營建也可留意。