〈台灣大5G開台〉高資費綁光纖方案 新寬頻用戶數上看百萬戶

台灣大 (3045-TW) 今 (30) 日緊跟著中華電 (2412-TW) 公布 5G 資費，其中 5G 升級版「好速成双」專案，1399、1599 元資費綁定光纖上網可享優惠，總經理林之晨表示，把 5G 資費與光纖同時銷售，目標寬頻用戶能因此新增 100 萬戶。

台灣大 5G 資費分 8 個級距，最低入門價 599 元、最高 2699 元，其中，1399 元資費可綁定光纖上網 200Mbps；1599 元資費可綁定 1Gbps 光纖上網雙飽方案，林之晨指出，由於 5G 頻譜最大的挑戰，是室內難有較好的網路，因此，透過該方案讓用戶在戶外、室內都能享有 5G 服務。

林之晨認為，目前全台約有 800 萬寬頻用戶，其中約 300 萬戶家中未安裝 wifi ，預期推出 5G 升級版「好速成双」專案，可吸引消費者申裝光纖，估任內光纖新用戶數可達百萬戶。

中華電提出的 5G 資費方案中，599-1199 元資費的網速環境為 500Mbps、1399 及 1599 為 1Gbps、1799 及 2699 網速則為 1.5Gbps，而台灣大推出的資費則未標出網速。

林之晨指出，對消費者而言，從 4G 升級成 5G，初期對速度一定很有感，隨著設備技術成熟，速度會再提升，儘管台灣大測出的網速約 500Mbps-1Gbps，不過網速高低對消費者沒有太大意義，消費者還是希望體驗 4K 影片時可以「秒開」的感受。