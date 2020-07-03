台灣高鐵8月起恢復正常班表服務 營運可望走出谷底

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (3) 日宣布，正持續針對班表進行滾動式檢討，因應疫情趨緩、旅運需求增加，決定自 8 月 1 日起全面恢復每周共 1016 班次旅運服務；法人認為，台灣高鐵第二季合併營收恐仍將低於第一季，不過，4 月起營收觸底反彈態勢明朗，隨著國旅熱絡、南北商務往返逐漸恢復正常，且 8 月起班表恢復過往水準，下半年營運轉強可期。

台灣高鐵說明，受新冠肺炎疫情衝擊日前已實施短期調整班表，每周開行 828 班次列車，不過，觀察到 5 月下旬以來，因應疫情趨緩、旅運需求回升，經滾動式檢討後持續調增班次服務。

高鐵已於 6 月 30 日起每周調增班次達 961 班次，而最新規劃自 8 月 1 日起全面恢復每周提供 1016 班次的旅運服務。

不過，高鐵提醒，為配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩，乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

目前高鐵列車已提供推車販售、自動販賣機服務和商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

受到疫情衝擊，台灣高鐵前 5 月合併營收 141.03 億元，年減 28.26%；而就第一季來看，台灣高鐵合併營收 96 億元，年減 18.38%，單季稅後純益 11.3 億元，年減 50.63%，每股純益 0.2 元，創 4 年來新低。