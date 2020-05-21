〈高鐵股東會〉全年運量目標恐難達成 將強化行銷套裝行程提振

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (21) 日召開股東常會，董事長江耀宗坦言，1 月下旬開始的新冠肺炎疫情，對交通產業造成空前衝擊，為此，高鐵近來積極進行開源節流，疫情過後將推出各種行銷策略和旅遊行程，藉此有效提升運量；然而高鐵疫情前原預期今年旅運人數達 6837 萬人次以上，年增 1.4%，第一季僅 1372.9 萬人次，今年恐難達原定目標。

江耀宗說，去年營收和運量雙創新高，不過 1 月下旬開始疫情對交通產業造成衝擊，導致運量較往年同期逐月衰減，第一季獲利衰退，所幸仍維持正數。

江耀宗也表示，由於台灣疫情控制得宜，昨日起高鐵已推快閃活動，對國內旅遊均有完整規劃，預計疫情過後將積極推出各種行銷、套裝行程，藉此提振運量。

去年是高鐵營運第 13 年，運量穩定成長，全年共開出 53727 班次列車，年增 1290 班，每日雙向發車 166 班，連續假期期間單日雙向最大運能更曾達 204 班次，座位利用率 68.03%，年增 1.02 個百分點。

高鐵也統計，去年全年輸運達 6741 萬人次，年增 345 萬人次，增幅 5.39%，全年平均每日有 18.5 萬人次搭乘，年增約 1 萬人次；全年平均準點率 99.88%，高於目標值 99.50%，全年平均發車率扣除天災的影響後達 100%，高於目標值 99.60%。