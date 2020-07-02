營收衰+租稅優惠上路 營所稅跌破3000億元創近3年新低

108 年報稅季甫落幕，根據財政部初步統計，主要兩大稅目綜所稅與營所稅稅收兩者合計不到 5000 億關卡，其中營所稅收更跌破原先所預估的 3000 億元，創近 3 年新低，受企業營收衰退與租稅優惠上路雙重效應下，預估今年所得稅收恐難達預算目標。

今年綜所稅申報件數共 642 萬 3629 件，較去年增加 2.01%，但稅收淨額共 1284.91 億元，較前年減少 10 億元、年減幅 0.78%。賦稅署表示，今年申報件數增加屬自然現象，而考量後續還會有稅款陸續進帳，預估今年綜所稅收應可持平。

相較綜所稅持穩表現，營所稅收則明顯下滑，累計今年申報件數共 96 萬 1024 件，較去年增加 2.4%，但自繳總稅額共 2924.81 億元，不僅創下近 3 年新低，更跌破原先預估數 3000 億元，較去年大減 858.44 億元、年減幅近 23%。

財政部分析，營所稅自繳稅額減少主要有四大原因，包括：一、上市櫃去年營收較前年減少，二、產創條例抵減優惠，三、未分配盈餘稅率從 10% 調降至 5%，四、新增產創條例將實質投資列為未分配盈餘的減項優惠。

另外，今年全面上路的境外電商課稅，根據賦稅署統計，今年申報件數共 100 件、較去年增加 14 件；應納稅額 10.83 億元、比去年小幅增加 1.87 億元。