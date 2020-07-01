疫情攪局企業奉行現金為王 會計師獻策三大心法強化資金控管

受疫情攪局影響，讓企業今年改變策略奉行「現金為王」準則，會計師建議，企業檢視資金水位與布局分配時，可透過「資金管理」、「資金運用」及「資金流動」等三大面向評估，進一步活化資金控管。

新冠肺炎疫情衝擊全球景氣，部分企業因銷售銳減引發現金短缺，有的則是因應調整供應鏈與併購所需，在不確定因素衝擊下，企業手頭握有多少現金就成重要關鍵，尤其是台商可動用資金遍布海內外各地，如何有效妥善控管運用及持盈保泰穩住現金，成為企業目前最重要的課題。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張瑞峰指出，在疫情衝擊下，企業可留意各國政府紓困方案及減稅降費措施、研擬節流方案減少不必要稅費成本以保留更多資金。

而在盈餘發放部分，張瑞峰表示，如果企業決定保留銀彈而暫時不分配盈餘，則要檢視是否能適用未分配盈餘實質投資減除、研發投抵、5G 智慧機械等減稅、財政部因應疫情所發布之未分配盈餘處理措施等，以減省現金流。

其次則是評估成立集團現金池，張瑞峰說，透過資金池調度可提升集團內資金運用效率，但除現金池主帳戶設立地點選擇外，也應關注資金池衍生之利息收支移轉訂價議題。

張瑞峰指出，台商海外資金匯回主要方式包含盈餘分配、減資、重組等，各種方式稅負效果大不同，可針對境外投資狀況模擬分析有利方式，同時對於即將生效之 CFC 預先籌畫影響。若欲適用境外資金回台專法，則應注意對於資金使用方式及時間之影響，權衡是否採用。

另外，企業如果打算重新投資布局或供應鏈重組計畫，也應分析可能衍生資金流動方式及稅務影響。