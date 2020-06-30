〈大同股東會〉大同自行剔除股東表決權 集保：恐將不得自辦股務事務

大同公司 (2371-TW) 今 (30) 日召開股東會，全面改選 6 席董事、3 席獨董，但公司派逕自刪除逾 5 成股權投票權，9 席全拿引發爭議，集保結算所表示，大同涉違反相關法令，嚴重影響股東權益，不排除向主管機關建議不得再自辦股務事務。

集保指出，在查核大同受理股東報到時，發現部分自然人、法人、投資專戶等股東及委託書徵求人的表決權，在未經權責單位查明前，逕遭到大同剔除。

集保表示，已在第一時間向大同法務長及股務主管說明，股東辦理報到時，公司要依規定發給表決票和選舉票，不得自行剔除股東的表決權，影響股東權益，若違反相關規定，將向主管機關建議大同不得再自辦股務事務。

集保強調，關於公司召開股東會，無論是股東親自出席或受託出席，公司都要發給表決票及選舉票；另外，公司已公告徵求人資料，表示徵求人的身分已被認定，而公司又在徵求人辦理報到時，不發給徵求股份之表決票及選舉票，此舉已嚴重影響眾多委託出席股東的權益。

集保表示，大同恐違反相關法令，主管機關得依股務處理準則第 6 條，公司違反法令及內部控制制度之規定辦理股務事務，命令糾正或處罰違反規定之公司，並不得再自行辦理股務事務。

另外，股東認為其權益受損，可依公司法第 189 條規定，訴請法院撤銷公司股東會的決議。