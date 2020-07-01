〈能源盤後〉新冠確診數增加 抵銷中國樂觀數據 原油收低 但Q2驚人大反彈

週二 (30 日) 交易，原油期貨價格收低，新冠確診人數持續上升，抵消了中國經濟數據樂觀帶來的動力，該數據表明中國製造業和服務業都在復甦。

儘管第二季原油價格大反彈，但美國石油價格今年上半年結束仍有近 36% 跌幅。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「能源交易者不會很快地忘記第二季，因為這是 WTI 原油有史以來頭一回摔到負價領域。那是因實體供應鏈的物流問題，主要因儲油空間不足，4 月 20 日 WTI 原油價格崩跌 306%，收在負 37.63 美元。」

「此後，石油和成品油市場也出現歷史性大反彈，第二季底的價格將較第一季底的價格高出近 100%，這係因消費者需求迅速復甦，以及全球石油生產商大幅減產。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 43 美分或 1.1%，收每桶 39.27 美元。

根據最前月契約價格，WTI 原油今年迄今下跌近 36%，但本季漲幅近 92%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 56 美分或 1.3%，收每桶 41.15 美元。

根據最前月契約價格，Brent 原油今年迄今下跌近 38%，但本季漲幅近 81%。8 月契約將於週二收盤時到期。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 58 美分或 1.4%，收每桶 41.27 美元。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週二全球新冠確診人數增加至 1030 萬人，死亡人數至少達 505518 人，康復人數達 520 萬人。

由於新增確診人數穩定上升，讓各政府推遲或逆轉解除防疫封鎖、開放經濟的決定。

更甚者，投資者正在觀察利比亞石油出口商是否會恢復生產，因該國自 1 月內亂起就完全封鎖了。

與此同時，中國官方 6 月份製造業採購經理人數據自前月的 50.6 上升至 50.9，服務業 PMI 則自 53.6 上升至 54.4，顯見中國這全球第二大經濟體兼最大原油進口國正持續邁開脫離疫情的復甦步伐。

「然而，在進入下半年後，能源反彈趨勢正顯現停滯跡象，因為交易者評估第二波新冠肺炎的威脅，以及下半年更多經濟停擺的可能性。」

「如果近期爆發的疫情在未來幾天或幾週就達頂峰，並且重新恢復經濟開放的步驟，那麼正常化的市場條件下應可看到 WTI 原油價格持續返回疫情前的水準，介於 50 至 60 美元區間，市場也會更加平衡。」

週二原油曾短暫小幅上漲，Richey 認為這歸因於德黑蘭一場爆炸事件「引發了地緣政治的恐懼競標，因為這場爆炸的原因和引起的大火結果仍未知。」，美國和伊朗之間的緊張氣氛本週呈現升溫。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 1.2001 美元，本季漲逾一倍，但今年迄今仍下跌 29%。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 1.1781 美元，本季收漲 16% 以上，但今年迄今仍下跌約 42%。

8 月交割的天然氣期貨價格上升 2.5%，收每百萬 Btu 1.751 美元，本季漲幅近 7%，但今年迄今仍下跌 20%。

Nymex 石油產品均上漲，週二收盤也是 7 月契約到期日。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存減少 270 萬桶、汽油供應量下降 270 萬桶、蒸餾油增加 90 萬桶。