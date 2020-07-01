【日盛投顧】站穩5日線續揚惟須留意價量背離

◆盤勢分析

1. 在周二美國費半指數大漲背景下，周三台股延續多方格局，股王 3008 大立光跳空開高、帶動指數上攻氣勢，資金往蘋概、顯卡、伺服器、IC 設計等類股做多方輪動，加權指數站穩 5 日均線續揚，終場上漲 82.18 點，收在 11，703.42 點，漲幅為 0.71%，成交金額為 1927.57 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 47.31 億元：外資買超 36.5 億元、投信買超 1.22 億元、自營商買超 9.59 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，持續呈價量背離，未來上攻須補量、下跌須量縮，較有利多方行情延續。

(2)均線：目前指數位處 5 日線 (約 11，628 點) 之上，10 日均線、月線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意月線 (約 11，520 點)附近位置。

(3) 技術指標：KD 呈黃金交叉，開口略有放大，呈多方格局。

3. 櫃買指數漲幅 1.40%，收在 162.3 點，周三漲勢較加權指數強、並創波段新高，目前站在 5 日線 (約 160 點) 之上，且呈價漲量增，短線價量配合情況相對加權指數佳。

4. 觀盤重點：近日疫情利空對市場的衝擊力道鈍化，時序進入 7 月份，在 10 號前上市櫃公司營收將陸續公告，預期市場目光將逐漸轉向業績成長股，今日諸多 IC 設計成長股即受買盤青睞。雖目前盤面上熱錢尚未有明顯退場跡象，但類股輪動快速，且大盤價量背離，短線仍建議不宜過度追高，後續選股方向可關注績優蘋概股、5G 趨勢股、遠距辦公受惠股、中國基建概念股、及高殖利率股。

電子成長股受買盤青睞

1. 蘋概：市場傳出和碩旗下 iPhone 組裝廠在進行 3 款 iPhone12 新機的打樣，預期蘋果新款 iPhone 可望在 9 月如期亮相，受新機題材激勵，蘋概股受買盤青睞，相關個股包括 3008 大立光、3406 玉晶光、6269 台郡、2474 可成、6456GIS-KY，周三股價同步上漲。

2. 顯卡: 因新冠疫情因素，遠距辦公、教學趨勢推升筆電、板卡 DIY 需求，加上下半年輝達 (NVIDIA) 與 AMD 均有顯卡新品上市，有望帶動換機潮，相關概念股 2376 技嘉、2377 微星、3515 華擎受惠可期，周三股價同步齊揚。

3. 伺服器：亞系外資指出，短期內並未看到下半年伺服器有減緩現象，將 6669 緯穎納入追蹤，給予買進評等，目檟價 1100 元，周三除 6669 緯穎外，伺服器相關個股 2356 英業達、8210 勤誠亦受買盤青睞。

4. 水泥：大陸水泥市場逐漸恢復到正軌，發貨量回升，在中國政府強力推動基礎建設下，西進水泥廠 2020 下半年營運成長性可期，相關個股包括 1101 台泥、1102 亞泥，股價於周三雙雙收紅。