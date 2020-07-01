盤前財經大事搶先讀2020年07月01日

今日操盤前瞻

台灣 6 月製造業 PMI

美國 6 月 ADP 就業

日本央行短觀報告

除權息：富邦金、國泰金、台化、南僑、偉詮電、裕民、雄獅、穩懋等

新股掛牌：東典光電

美國正式宣布：華為、中興通訊列為國家安全威脅

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 週二 (30 日) 正式指定中國華為、中興通訊對美國國家安全構成威脅，禁止美企動用 83 億美元的政府資金向華為、中興通訊採購。閱讀全文...

〈大同股東會〉重訊仍無法釋疑 證交所：7/2 起列全額交割股

證交所表示，大同 (2371-TW) 今 (30) 日召開重大訊息說明記者會，仍未能具體說明今日召開的股東會中，逕行認定部分股東所持股份無表決權、未發給部分股東表決權票及選舉票等相關法律依據及事證，對股東權益影響甚鉅，並有違公司治理股東行動主義，因此自 7 月 2 日起，將大同列為變更交易方法 (全額交割股)。閱讀全文...

鴻海擬在越南北江新建工業園區 斥資 96 億元建員工宿舍

鴻海 (2317-TW) 持續擴大東南亞布局，外媒報導，鴻海旗下富士康擬在北江省 (Bắc Giang) 興建 600 公頃的工業園區，同時也斥 3.25 億美元、約合新台幣 96 億元，在越南當地興建員工宿舍。閱讀全文...

〈中華電 5G 開台〉5G 用戶數首年目標 100 萬戶 三年拚上看 500 萬戶

中華電 (2412-TW) 公布 5G 資費，董事長謝繼茂表示，台灣 5G 資費相比其他國家便宜，但要像 4G 資費一樣親民還需要一段時間，中華電力拚第 1 年 5G 用戶 100 萬戶目標，預估 3 年內滲透率 50%。閱讀全文...

半導體鍍金員工薪情 High 聯詠去年平均年薪 271 萬元稱霸

根據證交所公布的上市公司「非主管職全體員工資薪資」，其中半導體產業員工薪資水準傲人，聯詠 (3034-TW) 員工去年平均年薪 271 萬元居冠，半導體龍頭台積電 (2330-TW) 則以員工平均年薪 198 萬元屈居第六。閱讀全文...



